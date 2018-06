Målestasjon i karantene etter mulig temperaturdoping

Værstasjonen på Kykkelsrud i Askim har meldt så høye temperaturer at meteorologene ikke tror på den.

– Vi har fattet mistanke til at det kan være noe galt med temperaturmålingene derfra, så målestasjonen er satt i karantene, forteller statsmeteorolog John Smiths.

Statsmeteorolog John Smiths sier at temperaturmåleren på Kykkelsrud er av den billige typen. Foto: NRK

Målestasjonen på Kykkelsrud står åpent og fritt, sørvendt i sola, og plasseringen er helt innafor. Det går en grusgang rett ved siden av måleren, og det skal egentlig være kortklipt gress et antall kvadratmeter rundt der som måleren står.

Grunnen til at målestasjonen skal stå på gress, er at dette underlaget verken absorberer eller avgir mye varme.

Målestasjonen skal egentlig stå på gress, og ha noen kvadratmeter gress rundt seg. Her går det en grusgang rett ved siden av. Foto: Tor René Stryger/NRK

Disket for doping

– Hvis måleren hadde blitt satt opp på en asfaltert parkeringsplass, for eksempel, betongdekke eller svart jord, så absorberer de og avgir mye mer varme. Strålingen fra disse varme flatene kan påvirke målingene, forklarer statsmeteorologen.

– Dette kan vi kalle for temperaturdoping. Grus kan sammenlignes med doping, for den tukler med målingene, sier Smiths videre.

Målestasjonen i Gulsvik i Buskerud ble også disket for temperaturdoping for noen dager siden. Meteorologene synes målingene fra stasjonen ble så rare, og så viste det seg at Bane Nor hadde asfaltert like i nærheten av målestasjonen.

– Et klart tilfelle av temperaturdoping, ler Smiths.

– Der fikk de imidlertid fikset måleren ganske kjapt. Det ble lagt kunstgress rundt målestasjonen i løpet av noen dager, sier Smiths, som selv var i Gulsvik for å se på forholdene i helgen.

– Ikke akkurat Porsche-utstyr

Nå skal meteorologene undersøke om målesensoren på rekord-måleren i Kykkelsrud fungerer som den skal. Målestasjonen består av ganske avansert elektronikk, og ting kan gå i stykker over tid. Dersom det ikke er noe feil med måleutstyret, må de sjekke andre ting.

– Den har veldig bra måleutstyr for å måle nedbør, men utstyret for å måle temperaturer er det ikke akkurat Porsche eller Formel 1-nivå på. Det er en litt rimeligere type, og den hadde såpass mye høyere temperaturmålinger enn andre målestasjoner i Østfold, at den ble tatt ut og satt i karantene inntil videre.

For to dager siden ble det målt 32, 2 varmegrader på målestasjonen i Askim. Det var ny rekord, og de var varmest i landet.

Men hva skjer med varmerekorden som ble satt forrige søndag?

– Det får vi nesten vente og se. Vi får sjekke utstyret, og vurdere om rekorden får stå, sier Smiths.