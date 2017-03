Malerfirma slått konkurs

Skifteretten i Fredrikstad har slått et malerfirma konkurs for manglende innbetaling av moms. Det skriver f-b.no. Konkursbegjæringen kom fra Skatt Øst. Selskapet ble etablert høsten 2014, og skylder over 108.000 kroner i merverdiavgift.