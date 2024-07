Det var Mai Kjersti Orseth (62) ble drept i Aremark på Stora Lee camping 9. juli. Hun etterlater seg en mor og tre barn fra tidligere forhold.

– Orseths barn er fortsatt i sjokk over tapet av en kjær mamma, men familien står samlet i sorgen, opplyser bistandsadvokat Anders Frydenberg i en pressemelding.

En mann i 50-årene, som var Orseths kjæreste, er siktet for drap. Han har innrømmet å ha drept henne.

Både avdøde og siktede var folkeregistrert i Innlandet.

Krimteknikere arbeidet på åstedet etter drapet. Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Etterforsker med full styrke

Det er fortsatt ikke kjent hvorfor kvinnen ble knivstukket og drept.

– Etterforskningen fortsetter med full styrke, vi avhører vitner og åstedet vil være ferdig undersøkt en av de nærmeste dagene, sa politiadvokat Nina Martinsen til NRK mandag.

Forrige uke sa politiet til NRK at de innledende undersøkelsene av siktedes psykiske tilstand viser at han vil kunne bli straffet for drapet, dersom han blir dømt.

Campingdrapet i Aremark er den 25. drapssaken i Norge i år.

I snitt har 29 mennesker blitt drept årlig de siste ti årene. Hittil i år har 30 personer blitt drept.