Magnus Grønneberg: Tok salmepause fra CC Cowboys

– Den har jeg, men jeg fekter ikke så mye rundt med den. Moren min er religiøs, og jeg vokste opp i et menighetsmiljø, sier CC Cowboys-rockeren, som ble utfordret til å synge inn salmene til hjembyen Fredrikstads andre, store musikalske sønn:

Komponisten og organisten Egil Hovland (1924-2013).

– Salmer er en sjanger jeg kan lite om, men jeg er nysgjerrig og takker gjerne ja til slike forespørsler. Ellers kan jeg gå glipp av noe, sier Grønneberg, som tidligere har tonesatt Wildenvey-dikt på album og sunget på salmesamleplate for Frelsesarmeen.

– Betingelsen var at salmene sto seg tekstlig; at jeg kunne stå for det jeg sang. Vi spilte inn «Tårnhøye bølger» i løpet av fire dager i Maridalen kirke, med åpent hjerte, klart blikk og masse glede, sier Magnus Grønneberg til NTB om det musikalske samarbeidet der blant andre Knut Reiersrud var med på gitar og arrangerte.

PRISBELØNNET: Egil Hovland fikk allerede i 1964 priser for sin kirkemusikk, her av Finn Mortensen. Hans verker blir nå spilt inn av Magnus Grønneberg. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Måne og sol

For dem som ikke går så ofte i kirken, er nok Egil Hovlands «Måne og sol» mest kjent, selv om han komponerte musikken til flere titalls salmer som er i bruk. Melodien til barnesalmen kom til Hovland «som en åpenbaring» da han sørget over bortgangen til vennen Olaf Hillestad, fortalte han i sin tid til Tono-nytt.

Og det er nettopp sønnens venn, Kirkelig Kulturverksted-drivkraft Erik Hillestad, som står bak Hovland-platen til Grønneberg – slik Hillstad også har stått bak lignende salmefornyelser på plateutgivelser siden slutten av 70-tallet.

– Det tvinger oss til å se salmene på nytt. Til å gjenoppdage dem, gjenåpne salmene så å si. Salmer kan lett stivne i én form, og vi har et ønske om å vise dem til flere. Ved å nytolke dem, åpnes det et vindu inn til selve innholdet, sier Hillestad til NTB.

Bredt beite

Den spede begynnelsen var nytolkninger av religiøse folketoner på en 1976-utgivelse med blant andre Sondre Bratland. Siden fulgte en rekke prosjekter, hvor salmene ble nytolket over i andre sjangre – enten det var jazz, pop eller folketoner.

Ole Paus, Kari Bremnes og Mari Boine sang salmer på sitt felles album «Salmer på veien hjem» i 1991. Bjarne Brøndbo slapp utgivelsen «Salmer på ville veier» et snaut tiår senere, i 2002. D.D.E.-frontmannen valgte sanger som ikke var godkjent til bruk i kirken – men «burde vært det», ifølge Kirkelig Kulturverksted, som på ny utgav.

Og da kronprinsesse Mette-Marit gav ut sine salmefavoritter på 2008-albumet «Sorgen og gleden» – også det etter Erik Hillestads idé, stilte kjente stemmer opp: Pål Angelskår, Susanne Sundfør, Ingebjørg Bratland, Solveig Slettahjell, Maria Solheim og Lars Lillo-Stenberg. Salmesangen bar hele veien frem til Spellemann-nominasjon i åpen klasse.

– Født i desperasjon

GIR UT MUSIKK: Erik Hillestad i Kirkelig kulturverksted har tidligere gitt ut salmer fra flere profilerte artister. Nå er det Magnus Grønneberg som skal utgi musikk. Foto: CF Wesenberg / Kirkelig Kulturverksted

– Hva er det med salmer som gjør at du stadig vil løfte dem frem?

– Salmer er ofte livstolkninger. Og de er ofte født i desperasjon, skapt av noen på randen. De beste salmene i mine øyne er ikke skapt som salmer, men fremkom for å gi uttrykk for noe viktig – før de så tas i bruk i kirken. «O Bli Hos Meg» og «Nærmere deg, min Gud» er slike sanger, som bare «måtte ut», svarer Hillestad:

– Salmene er også en allmenn sjanger som store grupper trenger. De er en del av hjertets skattkammer av spiritualitet. Det blir spennende med nytolkninger når salmene har levd en stund, og folk har fått sine egne opplevelser av dem. Og noen av de nye salmene som er skrevet etter krigen, begynner i dag å bli klassikere.

Nå synes han det var på tide å nytolke Egil Hovlands salmer, etter forslag fra Borg bispedømme. Ideen med Magnus Grønneberg og et bandformat kom raskt til Hillestad, som pleier å be artister han tror «selv kan ha utbytte av å delta».

CC Cowboys-plate neste

Erik Hillestad kjente Egil Hovland fra barnsben av. Magnus Grønneberg sang i Glemmen kirkes barnekor som 6-7-åring, med Hovland som dirigent.

– Men for å være ærlig, så husker jeg ham egentlig ikke. For 15 år siden møtte jeg ham igjen, og han virket som en åpen mann. Han var samtidskomponist, jeg den unge rockeren, sier Grønneberg, som tok med seg datteren Hanna-Maria på «Måne og sol».

Etter å ha fremført Hovland-salmene på Olavsfestdagene denne uken, bærer det tilbake til de siste åtte konsertene av CC Cowboys' sommerturné – før ti nye konserter venter i oktober.

– Vi har ny plate på gang også, sier Magnus Grønneberg.