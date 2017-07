Må rive snart 50 år gammel familiehytte

– Jeg snakket med kommunen om å sette opp hytte med uthus. Svaret var at de ikke hadde tid til å behandle saken med det samme, men jeg fikk muntlig tillatelse til å begynne. Og det gjorde jeg, forklarer Thor Borgås, som selv snekret hytta.

Thor Borgås jobbet som snekker og bygde hytta selv. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Søkt flere ganger

Trehytta ligger i skogen på Asmaløy i Østfold og er omtrent 30 kvadratmeter. Den består av ett rom med kjøkken, stuekrok og soverom.

Ifølge familien begynte byggingen av hytta i 1969 og sto ferdig rundt 1970. De har flere ganger søkt om å få den godkjent, første gang i 1972. Svaret har alltid vært nei. Men de har aldri fått krav om riving – før nå.

– I februar søkte vi på nytt. Da var beskjeden at vi måtte rive. Hytta har stått der i mange år, og vi har betalt eiendomsskatt. Jeg synes det er rart at kommunen forlanger det nå, sier hyttebyggeren.

Sønnen, Finn-Morten Borgås, er fortvilet.

– Her har jeg og søstrene mine tilbrakt hver sommer siden vi var små. Nå har vi fått unger som ønsker å være her. Hvaler er et flott sted, og vi ønsker å beholde hytta så vi kan dra hit og hygge oss.

Tre generasjoner: Thor Borgås, Finn-Morten Borgås og barnebarn og niese Ane Borgås Olsen håper det ikke blir siste året med familieidyll på hytta. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Den røde hytta er det broren til Borgås som har bygget. Den rakk han å bygge før det ble byggestopp på Hvaler. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Slik ser det ut i området. Hytta det er snakk om ligger nærmest på bildet. Området heter Skipstadsand. En av nabohyttene er det Borgås` bror som har bygget. Foto: Tor René Stryger / NRK

– Merkelig

Ordfører på Hvaler, Eivind Norman Borge, sier det høres merkelig ut med en muntlig tillatelse, men han forstår skuffelsen.

– Det er en fortvilet situasjon en hytteeier har kommet opp i. Hytta er aldri lovlig satt opp. Det som er trist, er at det kommer opp nå, mange år senere, sier han.

Ordfører i Hvaler, Eivind Norman Borge, tror ikke det ble gitt noen muntlig tillatelse til bygging. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Ikke hørt om liknende

Advokat Ynge Romsvik representerer ofte privatpersoner i byggesaker. Han sier han aldri har hørt om bygg som har stått så lenge og ikke blitt godkjent. Men tid har ikke noe å si så lenge hytta ble oppført etter 1965, da bygningsloven kom.

– Men en annen sak er om kommunen burde innvilget en etterfølgende dispensasjon. Da tenker jeg det er grunn til å legge vekt på om han fikk en muntlig tillatelse til å føre opp hytta, om kommunen har visst om dette i lang tid, og om han har betalt kommunale avgifter og eiendomsskatt, sier han.

Advokat Ynge Romsvik, i firmaet Bjørge - Skaaraas & Co, sier han aldri har hørt om en slik sak før. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Stort sett fritt frem å bygge

Odd Løkkevik grunnla Hvaler Hytteforening for 40 år siden og sier at byggesøknader nærmest var fraværende på 60-tallet, da Hvaler opplevde hytteeksplosjon.

– Hadde man avtale med grunneier, eller kjøpt tomt, var det stort sett fritt frem å sette opp det man ville. Kravene fra kommunale myndigheter kom ikke før i slutten av 60-årene og begynnelsen av 70-årene.

Familien har klaget på vedtaket om riving, og saken skal behandles i september.