Må feire jul på helsehuset etter sopp-funn

Berit Hedum er blant beboerne som måtte pakke med seg tingene sine og flytte i en fei. Grunnen at den kommunale boligen som de bor i har fått sopp i veggene etter at sprinkleranlegget ble utløst etter en mindre brann i august.

– Jeg har ikke tatt med meg så mye som en liten nisse, sier hun bedrøvet mens hun titter gjennom sakene sine.

– Utrivelig

Kommunen har plassert ti av beboerne på Helsehuset i Askim, men Hedum misliker sitt nye, midlertidige hjem.

– Det er ikke noe trivelig å skulle pynte med en nisse rett under oksygenutstyret som står igjen her, sier hun og ler oppgitt.

Rommet hun skal bo på den neste tiden består av stue, kjøkken og soverom i ett.

– Jeg har barn og barnebarn og liker å gjøre det trivelig i julen. Men dette orker jeg ikke tanken på, sier hun.

Gjør sitt beste for at de skal trives

Avdelingsleder ved boligkontoret i Askim, Stein Robert Haugen, sier at de prøver å tilrettelegge best mulig, men har forståelse for at beboerne ikke synes det er kjekt å måtte bo på helsehuset. Foto: Basel Kerallah / NRK

Avdelingsleder ved boligkontoret i Askim, Stein Robert Haugen, gjør alt han kan for at beboerne skal trives.

– Jeg lovte dem at de skulle få juletre, og de fikk faktisk to, sier han og peker på et tre som allerede er pyntet.

Han har full forståelse for at det ikke er helt optimalt å måtte flytte rett før jul.

– Jeg tenker at det er en vanskelig situasjon de tolv beboerne er kommet opp i. Det er mange som har hatt tunge stunder. Det vi som kommune kan gjøre er å tilrettelegge og gjøre det best mulig i overgangsperioden.

– Tenkte helse først

Han sier at det viktigste for Askim kommune var å ta helseproblematikken i boligene alvorlig og flytte beboerne så fort de fikk greie på at det var soppskader i boligene.

– Vi tenkte helse først. Dette lokale har Askim hatt til disposisjon. Det har vært et sykehus tidligere. Vi har snudd oss rundt på kort tid og fått ordnet og plassert ti beboere her. To beboere er plassert i andre utleieboliger til kommunen, opplyser han.

Beboerne vil få middag servert fra Løkentunet og frokost og lunsj skal de lage selv.

– Vaskemaskin, TV og slike praktiske ting har vi installert. Men både jeg og Askim kommune har forståelse for at dette er tungt for beboerne, sier han.