Mulig kompensasjon for ekstraarbeid

Bør allerede betalte politikere få ekstra lønn for å planlegge den nye storkommunen i Indre Østfold? Det skal politikerne i Hobøl og Askim ta stilling til denne uka, skriver Smaalenenes Avis. Forslaget er at alle som møter i interim-nemnda skal få tre tusen kroner for hvert møte. Askim-ordfører Thor Hals sier til avisa at tanken er at de involverte skal få litt kompensasjon for et betydelig ekstraarbeid.