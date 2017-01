Lurte postansatte

En Oslomann svindlet til seg store pengesummer ved å lure postansatte i Fredrikstad. Mannen i slutten av 20-årene fikk de postansatte til å sette inn 90.000 kroner på kontoen hans. Totalt skal mannen ha forsøkt å svindle til seg over en halv million kroner i løpet av to dager. Strafferammen for bedrageri er bøter eller fengsel inntil tre år skriver Fredrikstad Blad.