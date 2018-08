Lundanes på 2.-plass i prøve-VM

Olav Lundanes orienterte seg inn til 2. plass under prøve-VM i Aremark i Østfold. – Dette betyr veldig mye for meg. Jeg har jobbet hardt og lenge og trosset skadeproblemer, sier Lundanes til NTB. Kamilla Olaussen fra Fredrikstad ble nummer to i fredagens verdenscup i orientering langdistanse.