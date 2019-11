Luksusbutikk gjør som Røkke – donerer dyre merkeklær til Fretex

For ett år siden ga en anonym giver bort dresser verdt millioner til Fretex. Senere innrømmet Kjell Inge Røkke til Minmote at det var han som sto bak donasjonen.

Nå følger luksusbutikken Ferner Jacobsen etter og donerer egne overskuddsvarer til gjenbruksbutikken. I tillegg vil de samle inn brukte klær i sine butikker og levere til Fretex.

– Det er et spark mot Black Friday. Det går an å gjøre noe annet enn å sette ned priser og skape hysteri, sier medeier og innkjøpssjef Calle Ferner til NRK.

Ferner Jacobsen-medeier Calle Ferner liker ikke alt fokuset på slag og rabatter på Black Friday. Foto: Privat

Les også: Her stormer de inn på Black Friday

Merkeklær på billigsalg

I fjor donerte de 500 bamser til barneavdelinger på sykehus på årets store handledag. I år donerer de klær fra overskuddslageret sitt til en verdi av 300.000 kroner.

Merker som Ralph Lauren, Boss, Tagliatore og Berwich blir altså å finne i Fretex-butikkene i Fredrikstad og Oslo fra fredag. Dermed kan folk med litt tynnere lommebok få muligheten til å stase seg opp til jul.

– Da er det mulig å å skaffe seg nye klær til en litt annen pris enn man får her hos oss, sier Ferner.

– Gjør dere avlat for å være en del av handelsstanden?

– Nei, det er for å vise avstand til Black Friday. Vi er en liten bedrift som driver med små marginer, i motsetning til de store kjedene som har helt andre volumer, sier Ferner.

Klærne fra luksusbutikken får egne merkelapper i Fretex-butikkene. Foto: Marit Othilie Thorvik/Fretex

Penger til sosialt arbeid

Ferner Jacobsen omsatte i 2018 for nærmere 111 millioner kroner. Innkjøpssjefen sier at han har hørt om Røkke-gaven til Fretex, men at det ikke var inspirasjonen.

– Vi vet at Fretex er en seriøs aktør. Og vi valgte å bruke dem fordi de var den største aktøren på gjenbruksmarkedet, sier han.

Kjedesjef Kristin Hareide i Fretex sier bidraget er kjærkomment.

– Mange av våre kunder er svært kvalitetsbevisste og vi vil gjerne tilby det de etterspør. Det er også gledelig å få mer klær og tilbehør til herrer, sier hun.

Fretex-butikkene bidrar årlig med 30 millioner kroner til Frelsesarmeens sosiale arbeid.