– Jeg hadde voldsomme raseriutbrudd med ord. Spesielt kunne det gå utover ungene mine. Alle tegn til ulydighet ble håndtert dårlig av meg, forklarer Grundnes.

Grundnes bor i Rakkestad og har to barn på åtte og elleve år. 42-åringen har slitt med sykdom og depresjon. Hun meldte seg på sinnemestringskurs på Familiesenteret og fikk endelig den hjelpen hun trengte.

– Da kurset hadde holdt på en stund, endret jeg holdning. Ting som pleide å irritere meg, om det var unger som lekte og bråkte eller ting jeg leste på nettet, ble all right. Ting som kunne gjøre meg fly forbanna, er nå bare lett irritasjon, sier hun.

Behandlingsmetoder startet på 70-tallet

Psykologspesialist Råkil, sier at terskelen for å spørre om hjelp har aldri vært lavere og det er mer åpenhet rundt sinneproblemer. Han sier at mange som oppsøker hjelp, også kan ha problemer med vold, men det er viktig å skille mellom det og sinne.

Psykologspesialist og direktør i Stiftelsen alternativ til vold, Marius Råkil, sier at det har skjedd store endringer når det gjelder behandlingsmetoder for sinne og vold. Foto: Inger Marie Grini

– Sinne er en følelse og vold er en handling. Men man trenger ikke ha problemer med sinne for å ha et problem med vold, sier han.

Psykologspesialisten forteller at tilbud om kurs og behandling for å mestre sinnet startet på slutten av 70-tallet i USA.

– Da var fokuset at man måtte se på holdningene og kvinnesynet til menn i forhold til hvordan de forsto voldsbruken og temperamentsproblemene sine, opplyser han.

Siden 80-tallet har det i Nord-Europa blitt mer vanlig med en terapeutisk tilnærming. Råkil var selv med å starte opp terapeutisk behandling i Norge.

Les også:

Sammensatte årsaker

– Vi tenkte at det for mange ikke er nok å gå på kurs. Mange trenger å gå inn i en mer personlig arbeidsprosess, forklarer han.

Råkil sier at man i løpet av de siste 30 årene har blitt flinkere til å gå inn i årsaken til sinne og vold.

Elisabeth Grundnes har fått et nytt liv etter at hun fikk hjelp til å kontrollere sinnet sitt. Foto: Finn Børge Stenbek / NRK

– Årsaken til voldsproblemer og sinne kan være sammensatt. Det kan være en kombinasjon av både samfunnsmessige forhold, forestillingen om hvordan menn og kvinner skal være, og man må også se på hver enkelt personlige historie. Forskning i dag viser at majoriteten av dem som kommer til behandling, har vært vitner til vold i oppveksten, sier han.

Føler seg ikke lenger som en belastning

Elisabeth Grundnes merker stor forskjell på barna etter at hun fikk hjelp på kurs.

– Jeg vet ungene har kjent forskjell allerede. Det er varmere klemmer og varmere ord, og det er uvurderlig. Jeg føler meg klar for kjærligheten. Jeg er singel, men jeg tillater meg å si at jeg som person ikke lenger er en belastning for andre. Det kunne jeg ikke tidligere.