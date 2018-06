Lokfører Kristian Edlund i NSB opplever ofte nestenulykker på jobb. Som lokfører opplever han ofte at folk krysser planovergangene, selv om bommen er nede og lyset blinker rødt.

Lokfører Kristian Edlund sitter ofte mer hjerte i halsen på grunn av personer i togsporet. Foto: SARA VILDE SOLÅS / NRK

– Vi kjører tog som veier 270 tonn, og de stopper ikke med en gang. Selv om vi er forberedt på at folk kan løpe over, så sitter vi med hjertebank når noen tar den sjansen, sier Edlund, som også er leder for lokomotivpersonalet i Ski og Moss.

Han kan fortelle om en skremmende opplevelse da en mor og en jente på 3 år skulle stoppe ved bommen.

– Moren stopper, mens jenta fortsetter videre under bommen. Moren blir helt paralysert og jeg har alt startet toget. Jeg hiver meg over alt som finnes av bremser. Det gikk heldigvis bra, men ingen av oss hadde det behagelig, forteller han.

Frykter flere alvorlige ulykker

Torsdag ble det også dramatisk på Østfoldbanen da en bil ble fanget mellom bommene ved en planovergang i Moss sentrum.

Føreren av bilen rakk å komme seg i sikkerhet, men bilen ble truffet hardt i siden av et godstog som ikke rakk å stanse.

– Hun kom seg heldigvis ut, men det er helt forbudt å stå i kø på en overgang, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til Moss Avis.

Harry Korslund i Bane Nor ber folk la være å risikere livet ved å krysse jernbanen rett før toget kommer. Foto: Kristian Edlund

Ulykken skjedde på samme dag som NSB og Bane Nor markerer den internasjonale planovergangsdagen. Formålet med dagen er å gjøre folk bevisste på faren ved å krysse planoverganger.

Selv om dødsulykkene er få, frykter Bane Nor at det kan skje flere alvorlige ulykker.

– Vi har mange meldinger inn, bortimot daglig. Vi snakker om tog i store hastigheter. De kommer stille og kan være vanskelige å oppdage. Mange går med musikk på øret eller sender tekstmeldinger. I verste fall kan det få fatale konsekvenser, sier Harry Korslund, kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor.

Flere personer prøvde å varsle toget før det kjørte på personbilen. Video: Simen Kristiansen/ Utrykningsnytt Du trenger javascript for å se video. Flere personer prøvde å varsle toget før det kjørte på personbilen. Video: Simen Kristiansen/ Utrykningsnytt

Få ulykker, mange nestenulykker

Bare i Østfold har det kommet inn 160 meldinger om hendelser i eller nær sporet siden januar i 2016. Her er noen eksempler på innmeldte saker fra NSB:

«Lek ved Sandesund planovergang. Et barn kom seg inn på planovergangen med skateboard, nødbrems ble tatt og signal «tog kommer» ble gitt.»

«Førere melder om mange (bortimot 100) personer som krysser sporet utenfor Sarpsborg. Km 113,5. Banevakten ble varslet og reise ut for å sjekke. Dette gjelder visst jordbærplukkere som krysser en usikret planovergang.»

– Det skjer heldigvis ikke mange ulykker på norske jernbaner. Men de få gangene uhellet er ute, kan følgene bli fatale, sier Bjørg Hilde Herfindal, avdelingsdirektør for planavdelingen i Bane Nor.

I gjennomsnitt skjer det én dødsulykke på planovergangene i Norge per år. I fjor var det to.

Men for lokførerne er nestenulykker en daglig opplevelse. Edlund forteller at de ofte ser frykten i øynene til personer som krysser linjene rett før toget kommer.

– Et annet problem er at folk ser togene står, og da tar de sjansen på å løpe over. Men de vet jo ikke om det kommer et tog den andre veien. Det er alltid ekkelt for oss å sitte å se på, sier han.