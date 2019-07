Lokalpolitikere om spareforslag: – Veldig, veldig skuffende

Varaordfører Kari Agerup i Fredrikstad trodde de var i havn med diskusjonen om hvor den nye stasjonen skal ligge. Foto: Tor René Stryger / NRK

– Det oppleves veldig, veldig skuffende. Vi har jobbet med dette i så mange år og trodde vi snart var i havn, sier Kari Agerup (Ap).

Som varaordfører i Fredrikstad har hun lenge jobbet med hva som skal skje i sentrum av byen når det planlagte dobbeltsporet skal bygges. Lokalpolitikerne vil flytte dagens togstasjon til et område som ligger enda nærmere sentrum.

Den nye stasjonen er viktig i byutviklingen.

Lokalpolitikerne trodde de hadde både Bane Nor og Jernbanedirektoratet med seg. Nå er det ikke like sikkert lenger, skriver Aftenposten.

Mange byer berørt

For to måneder siden kom meldingene om at deler av jernbanen kom til å bli betydelig dyrere enn tidligere antatt. Derfor er jakten på billigere løsninger i gang.

Mandag fortalte jernbanedirektør Kirsti Slotsvik til Aftenposten at særlig byggingen av nye stasjoner ser ut til å bli dyrt.

Avisa skriver at byutviklingsprosjektene i Hamar, Fredrikstad og Larvik nå står i fare. Også i Tønsberg, Hønefoss, Sarpsborg og Sandefjord er det stor usikkerhet rundt utviklingsprosjekter rundt den planlagte jernbanen.

– Billigere å bygge på et jorde

Ordfører Einar Busterud i Hamar er skuffet over de nye signalene fra Jernbanedirektøren. Foto: Mette Finborud Børresen

Hamar-ordfører Einar Busterud mener signalene om nye sparetiltak legger helt nye premisser for den lokale jernbanedebatten.

– Jeg tør ikke å kalkulere hvor mye ressurser vi har brukt på planleggingen av dette. Det har også vært en opprivende politisk strid i Hamar om banen skal gå her eller der. Om en skal følge signalene fra Jernbaneverket, så er alt dette bortkastet, sier Busterud.

Hamar ønsker ny stasjon nær Vikingskipet. Store områder er båndlagt, og det hemmer også byutviklingen, mener Busterud.

Men selv om Jernbaneverket nå sender det ordføreren oppfatter som nye signaler, avventer han endelig svar fra politisk hold.

– Du skal ikke være rare ingeniøren for å skjønne at det er billigere å bygge på et jorde enn gjennom en by. De kunne sagt først at vi prioriterer mellom byene og ikke gjennom byene. Men de har sagt det motsatte, sier Busterud.

Forstår frustrasjonen

Hos Jernbaneverket har de stor forståelse for at eventuelt nye diskusjoner kan være belastende.

Samtidig mener strategidirektør Anita Skauge i Jernbaneverket at de ikke har noe valg.

– Når kostnadene øker, så er det et politisk valg: Man kan gi mer penger til jernbanen, skyve på prosjekter så det tar lengre tid, eller man kan se etter alternativer som gjør at man kan få på plass et forbedret tilbud i et kortere tidsperspektiv uten at det kanskje blir det beste tilbudet. Alle disse alternativene har vi sett på, sier Skauge.