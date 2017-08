Listhaug til muslimsk ungdomsleir mot ekstremisme

Det er ungdomsorganisasjonen til trossamfunnet Minhaj-ul-Quran som arrangerer leiren, der om lag 500 ungdommer fra norden og en rekke europeiske land deltar. Leiren går av stabelen i Sarpsborg i Østfold helgen.

– Vi vil sende et signal om at muslimene selv jobber aktivt for å forebygge ekstremisme blant muslimer, sa organisasjonenes leder Awais Ejaz Ahmed til NTB tidligere i sommer.

Deltakerne er i hovedsak mellom 16 og 35 år, og de kommer i første rekke for å høre på den canadisk-pakistanske teologen og politikeren Muhammad Tahir-ul-Qadri. Han ble internasjonalt kjent da han presenterte en «Fatwa mot selvmordsbombing og terrorisme» i 2011.

I tillegg til Listhaug skal Venstres stortingsrepresentant Abid Raja og Pakistans ambassadør til Norge, Riffat Masood, delta på åpningen. Dessuten kommer fylkesordførerne i Akershus og Østfold og flere forskere på ekstremisme og terrorisme.