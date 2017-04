Lionel vant Olympiatravet i Göteborg

Vinnertiden til Lionel og kusk Gøran Antonsen på Åby travbane lørdag var 1.10 9 over 2140 meter.

–Seieren var for Kjell Arne som gikk bort for kort tid siden, sa Antonsen etter løpet ifølge " Trav og galopp ".

Kjell Arne «Pip» Ness var Lionels deleier og døde 60 år gammel i april i år.

– De siste 25 meterne tenkte jeg på Kjell Arne, sa kusken fra Eidsberg i intervjuet med Norsk Rikstoto etter løpet i Göteborg.

Internasjonalt toppnivå

Norges beste traver, Lionel var ikke vinnertippet lørdag, men rangert høyt blant outsiderne og Weum vet å verdsette prestasjonen.

–Det viser at norsk travsport kan hevde seg på internasjonal toppnivå. En mektig stimulans for travsporten i Norge og for norsk oppdrett

Førsteplassen på Åby travbane ga en premie på 1, 5 millioner svenske kroner, før dette løpet har den også tjent inn godt med penger.

Kusk Gøran Antonsen kastes i været etter at han kjørte hesten Lionel inn til seier i Olympiatravfinalen på Åby travbane lørdag. Foto: Per Wahlberg / TT / NTB scanpix

Lionel, oppkalt etter fotballspilleren Lionel Messi, er eventyrhesten som ble født på knøttlille Slitu i Østfold.

På to år har 7-åringen tatt steget opp i europatoppen og tjent 9,5 millioner i de største løpene på Vincennes-banen i Paris.

Men etter seier i Sverige sa kusk Gøran Antonsen til Rikstoto at det ikke ble tid til feiring av førsteplassen i lørdagens Olympiatrav på Åby.

–Vi skal hjem og kjøre i Drammen søndag.

