Lionel-trener skriver historie

18 av verdens beste hester har kvalifisert seg til søndagens storløp på ærverdige Vincennes i Paris. Fire av dem, blant andre norske Lionel, er trent av svenske Redén. Så mange hester har ingen trener hatt med i Prix d'Amerique tidligere.

Redén har gjort de siste forberedelsene på stallen i Grosbois – en drøy mil utenfor den franske hovedstaden. Den siste uken har han hatt besøk av journalister fra en rekke land.

Selv er svensken tydelig på at hvilken hest han har mest tro på søndag.

– Lionel er nok den av dem med best form. Nå tar vi i tillegg av ham samtlige fire sko, og da bør han bli enda skarpere, sier Redén.

Overtok

Ved siden av stallens norske innslag kommer han til start med Propulsion, Wild Honey og Call Me Keeper på Vincennes søndag. De skal gå i nærkamp med hesten mange mener er verdens aller beste – Bold Eagle.

Redén overtok treneransvaret for Lionel i fjor høst da det ble kjent at den norske hesten hadde avlagt positiv dopingprøve under Oslo Grand Prix. Supertraverens tidligere trener Fabrice Souloy risikerer livstidsutestengelse som følge av at flere av hans hester hadde for høye verdier av kobolt i sine prøver.

Gjevt

Lionel har kjørt inn godt over sju millioner kroner i sin karriere. Vinner han Prix d'Amerique søndag, kan ytterligere fire millioner plusses på kontoen.

Løpet i Paris går over 2700 meter. I fjor endte eventyret i startgalopp for det norske håpet som eies av Østfold-duoen Gøran Antonsen og Kjell Arne Ness.