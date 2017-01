Lionel på fjerde i storløp

Travhesten Lionel fra Mysen kom på fjerdeplass i storløpet Prix de Belgique i Paris. Folkene rundt hesten varslet at den ikke skulle kjøres for fullt. Alt styres inn mot toppform om to uker. Søndag 29. januar går Prix d'Amerique med over 4 millioner kroner til vinneren.