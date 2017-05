Leter etter ungdommer etter slåsskamp

Oljeutslipp når neppe Norge

Kystverket vil mandag vurdere om de skal sette i gang med ekstra overvåking som følge av et oljeutslipp i Skagen i Danmark.

Klumper med tykk olje er på vei mot den svenske vestkysten og fire svenske og danske båter forsøker å ta opp tungoljen som er sluppet ut fra et skip i Danmark.

Seniorrådgiver Ole Kristian Bjerkemo i Kystverket sier at risikoberegninger de har fikk fra svenske kolleger søndag viser at utslippet tidliges når Smögen på tirsdag og at det ikke er fare for at utslippet skal nå Norge.