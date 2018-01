Kulturpris til brødrene Eriksen

Brødrene Vegard og Gjermund Stenberg Eriksen ble nyttårsaften tildelt Eidsberg kommune/Eidsberg Sparebank sin kulturpris for 2017, for mangeårig innsats for kulturlivet i hjemkommunen. I slutten av november vant de to også Emmy for TV-serien Mammon