Lena (24) kan delta i Paralympics med gutta

– Vi tar ut det beste laget. Om det består av kvinner eller menn, det er ikke så viktig for oss, slår landslagstrener Espen Hegde fast.

I januar tar han ut troppen som skal representere Norge i Paralympics i Pyeongchang. Det kan bli en historisk tropp, med Lena Schrøder som første kvinne i et herrelandslag i et stort mesterskap i kjelkehockey.

Sverige hadde med en kvinnelig keeper til Lillehammer i 1994, men da var reglene annerledes, med blandingslag.

– Det har vært drøm å delta i Paralympics siden jeg startet med kjelkehockey. Så det hadde vært utrolig stort å få være med, sier Schrøder.

Landslagstrener Espen Hegde sier at Lena Schrøder har en stor sjanse til å bli tatt ut i Paralympics-troppen neste år. Foto: Helge Tvedten/NRK

Ekstra plass til kvinner

24-åringen er født med ryggmargsbrokk og må bruke rullestol i hverdagen. Hun debuterte faktisk på herrelandslaget allerede i november 2014, men har ikke fått vært med laget i et stort mesterskap.

Derfor jobber hun nå hardt frem mot uttaket i januar.

– Jeg kom akkurat ikke med til VM forrige sesong, så jeg har utrolig lyst til å dra denne gangen. Men jeg vil dit som person, ikke som kvinne. Det ville vært en personlig seier, sier hun.

Lena Schrøder er ikke redd for å gå i harde dueller med gutta på det norske landslaget. Foto: Helge Tvedten/NRK

Landslagene får nemlig tilbud om en ekstra plass i troppen om de tar med en kvinne til mesterskapet.

– Jeg vil ikke bli tatt med fordi jeg er kvinne, jeg vil bli tatt ut som en hockeyspiller. Jeg vil fortjene plassen, ikke få den tildelt, sier hun.

Trener Espen Hegde er klar på at han ikke ønsker å ta med Schrøder på en «kvinnekvote».

– Vi deler ikke ut gratisbilletter til Paralympics. Hvis hun skal være med, så må det være fordi hun er god nok. Det blir helt feil på alle måter å gi henne en plass fordi hun er kvinne. Det er rettferdig at hun måles opp mot gutta, sier han.

– Norge går foran

Landslagskaptein Loyd Remi Solberg forteller at Schrøder har blitt en naturlig del av landslagsgarderoben.

Han håper 24-åringen får sjansen i Pyeongchang.

Schrøder har blitt en naturlig del av det norske herrelandslaget i kjelkehockey. Foto: Helge Tvedten/NRK

– Det viser at Norge og forbundet tenker at alle stiller på lik linje og konkurrerer om de samme plassene. At det er Norge som går foran er sikkert tilfeldig, men Lena er med fordi hun er like god som oss andre, sier han.

Hegde mener landslaget har en stor fordel av å ha Schrøder i garderoben.

– Hun tilfører gruppa mye og glir naturlig inn i miljøet. Lena har en klokskap og stålkontroll. Det er ikke alltid kontrollen er på stell i en hockeygarderobe, men hun bidrar sterkt til det hos oss, smiler han.