Leirstein fikk beskjed om å ikke stille spørsmål i Stortinget

– Da vi kom i posisjon for første gang, fikk vi beskjed internt om at vi ikke skulle stille spørsmål i spørretimen. Etter en stund følte jeg at det var helt unaturlig for meg, sier Ulf Leirstein (44) til NRK.

20. januar 2016 sendte han et skriftlig spørsmål til daværende justisminister Anders Anundsen. Da hadde Leirstein stilt kun ett spørsmål på de 863 dagene som hadde gått siden valget.

En drøy uke senere skrev han til kommunalministeren. Så samferdselsministeren.

På få måneder hadde han stilt 19 skriftlige spørsmål til ulike statsråder. Han har fortsatt, og selv midt i valgkampen har han sendt inn spørsmål.

Leirsteins «oppdagelse» av denne måten å jobbe på, gir en særegen kurve.

– Jeg tror ikke de som får spørsmålene alltid er kjempefornøyd. Jeg har for eksempel tatt opp mange spørsmål knyttet til sykehuset Østfold, og helseministeren skulle sikkert vært dem foruten, sier Leirstein.

Misfornøyd med svaret

NRK har sammen med Amedia-avisene i fylket gått gjennom hva Østfold-representantene har gjort på Stortinget de siste fire årene. Oversikten viser at Leirstein er den mest synlige i mediene, og etter oppdagelsen av spørsmålene i Stortinget har han også vært den mest aktive i å stille skriftlige spørsmål.

Mest aktive Østfold-politikere 2013 -2017 Ekspandér faktaboks Antall mediesaker: Ulf Leirstein: 116

Line Henriette Hjemdal: 114

Ingjerd Schou: 108 Antall opptredener i Stortinget: Line Henriette Hjemdal: 100

Stein Erik Lauvås: 63

Svein Roald Hansen: 51

Ulf Leirstein: 50

Ingjerd Schou: 2 Kartleggingen er gjort i samarbeid mellom NRK og Amedia-avisene i Østfold. Antall mediesaker er talt opp i følgende tolv måneder: 15. sep. – 31. des. 2013, 1. jan. – 15. april 2015 og 16. april–14. sep. 2016. Opptredener i Stortinget innebærer innmeldte spørretime-spørsmål, interpellasjoner, representantforslag og skriftlige spørsmål.

Og mens en rutinert politiker som Ingjerd Schou (H) har vært godt synlig i mediene de siste fire årene, har hun knapt stilt spørsmål i Stortinget.

Schou følger dermed tradisjonen om at spørsmål i Stortinget først og fremst er opposisjonspartienes mulighet til å være synlige – stikk i strid med hvordan Leirstein har jobbet.

Han har fulgt opp den aktive rollen han hadde i årene som opposisjonspolitiker før 2013, og så sent som 1. august stilte han et spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen.

– Så sa jeg i et intervju til NRK etterpå at jeg var misfornøyd med svaret hans. Det var han sikkert heller ikke veldig fornøyd med. Men det må være rom også i et parti for å være litt uenige, sier Leirstein.

– Måtte finne formen

FORNØYD: Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Fremskrittspartiet mener Ulf Leirsteins form i Stortinget fungerer godt. Foto: Victoria Røren / NRK

Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Fremskrittspartiet mener de få spørsmålene i starten av perioden handlet mest om at partiet var i en ny situasjon, ikke et forsøk på å gi stortingspolitikerne munnkurv.

– Vi måtte finne formen siden situasjonen var ny. Det brukte vi litt tid på, sier Nesvik.

Han mener Leirstein er en god ombudsmann for fylket han er valgt inn for, og ser ikke noe i veien med de mange spørsmålene.

– Tradisjonelt har det vært slik at hoveddelen av spørsmålene stilles av opposisjonen. Men det er opp til hver enkelt, sier Nesvik.