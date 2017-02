Legger ned 25 kontorer – åpner ett i Moss

Det ble i fjor vedtatt at 42 klareringskontorer skulle bli til to sentrale kontorer – ett for forsvarssektoren og ett for den sivile sektoren. Det er den sivile sektoren, som tidligere bestod av 25 enheter, som nå skal flyttes til Moss. Totalt 20 personer skal arbeide på det nye kontoret.

– Det er viktig for byer som Moss å få nye miljøer med kompetanse, sier ordfører Tage Pettersen til at Moss får den nye nasjonale klareringsmyndigheten.

Flyttes ut av Oslo

Grunnen til at regjeringen går fra 25 til ett kontor, er ifølge justisminister Per-Willy Amundsen, at det vil ivareta kompetansen på en bedre måte.

– Også er det en bedre måte å håndtere samfunnets ressurser, sier justisministeren til NRK.

Tidligere lå 22 av 25 kontorer i Oslo. Amundsen mener derfor at flyttingen til Moss gir flere fordeler.

– Det gir staten muligheten til å levere god tjenester. I tillegg gir det en hensiktsmessig utflytting av arbeidsplasser

Kontorets oppgaver er å sikkerhetsklarere personer som skal inn i den sivile sektoren.

Oppstarten av kontoret er planlagt til 2018.