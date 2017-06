Legens råd mot sommerplagene

SPESIALIST: Kenneth Gutterup er spesialist i allmennmedisin og deler faglige råd mot sommerplagene. Foto: Hilde Erlingsen / NRK

– Det er klart at noen kjerringråd er der for en grunn, men ikke alt fungerer like god, sier lege Kenneth Gutterup.

Internett er full av tips og triks som skal lindre og fikse det meste, men om kjerringrådene ikke fungerer så har spesialisten i allmennmedisin kanskje andre svar.

Solbrenthet

Først og fremst bør man ta noen forholdsregler før man legger seg på solsenga med vinterblek hud.

– Man bør gradvis tilvenne huden sola. Kle av deg og sitt ubeskyttet i sola i ti minutter de første dagene, så kan du øke til femten minutter. Resten av dagen er solkrem din beste venn! Husk at man blir brun i skyggen også, selv om det tar litt lengre tid, sier Gutterup.

RØDT: Bruk tid å tilvenne huden sola, så slipper du kanskje å bli rød og brent. Foto: Illustrasjon / Colourbox

Men så har det som ikke skal skje skjedd. Huden har blitt rød, sår og solbrent. Hva hjelper?

– Blir man solbrent så har huden faktisk fått en førstegradsforbrenning. Kjøl ned huden så mye som mulig. Alt som kjøler er behagelig når man er brent, selv om det kanskje ikke hjelper på selve forbrenningen. Har man smerter kan man gjerne ta en paracet. Noen reagerer mer med bruk av aloe vera, så vær forsiktig med hva du smører på.

Kjerringråd: Smør med yoghurt naturell, tomatketchup eller prøv å legge agurkskiver på de brente områdene.

Brennmanet og brennesle

– Den brennende følelsen kommer av giftstoffer som skytes inn i huden og som frigir histamin. Histamin er noe vi alle har i kroppen og den frigjøres for å forsvare kroppen. Blodårene utvides, man får litt boblete hud, kløe og en sviende følelse, forklarer legen.

Hans råd er enkelt og greit å legge den brente delen av kroppen i lunkent vann. Eventuelt kan man ta allergitabletter med antihistamin. Gutterup avkrefter samtidig et kjent kjerringråd.

– I gamle dager mente man at urin hjelper mot brente områder, men det er bare tull. Du kan jo selv spørre deg om hvor lenge det er varmt om du tisser på deg selv. Det lindrer i tretti sekunder, men gir ikke akkurat gode sommerminner, ler allmennlegen.

Kjerringråd: Gni en glassmanet over det brente området eller prøv å ta saften fra en løvetann på huden.

BRENNESLE: Planten blomstrer fra juni til september over hele landet. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Insektstikk

– Når man blir bitt eller stukket vil immuncellene, «politiet» i blodårene, krype ut og prøve en kjempe en kamp mot noe som ikke er der. Igjen frigjør kroppen histamin, da fungerer allergitabletter med antihistamin godt.

Kjerringråd: Påfør eddik, honning, eller ta en titt i baderomsskapet og prøv å smøre deodorant eller tannkrem på stikket.

Sjøsyke og bilsyke

– Jeg anbefaler at folk rett og slett tar en sjøsyketablett. Har man ikke det tilgjengelig bør man drikke vann og spise ting som er lett for magen. Rent sukker og fett bør man styre unna.

Kjerringråd: Hold et kronestykke bak øret, spis tørre kjeks.

Hoggormbitt

SKREMMENDE: Hoggormbittet sees oftest som to små prikker med 3 til 9 millimeters avstand. Foto: Morten Waagø / NRK

Hoggorm er den eneste giftige slangen som naturlig lever i Norge, men vi bør ikke frykte den, mener legen.

– Er man et lite dyr som en hund eller en katt har man grunn til å engste seg for hoggorm. Et voksent menneske får derimot sjelden trøbbel i møte med slangen. Blir du bitt så bør du ta det med ro, støtt deg på noen eller aller helst bli løftet. Kom deg til lege og få medisin. Det går stort sett alltid bra, men alle som blir bitt av hoggorm bør ta en tur til legen.

Flått

BLODSUGER: Fullsugd av blod kan flåtten bli inntil 1,5 cm lang. Foto: NRK

Sommeren er høysesong for skogflåtten. I Norge er det rundt 400 mennesker som får en alvorlig borreliainfeksjon hvert år.

– Ikke alle flått har borrelia i seg. Flåtten skiller ut et stoff som bedøver huden for at den ikke skal bli oppdaget. Finner du en hengende i huden så fjerner du den forsiktig, forklarer Gutterup.

Etter at en flåtten er fjernet bør man være på vakt etter symptomer på sykdom de første ukene.

– Alle som får flåttbitt får en liten hevelse, det betyr ikke at det er borrelia, men det er lokal reaksjon. I løpet av de første fjorten dagene er det noen som får litt feber og influensalignende symptomer, ømme lymfeknuter og et utslett rundt bittet. Det røde utslettet sprer seg som ringer i vann. Hvis man er i tvil så kan man ta en blodprøve hos legen. Det er kjekt å finne ut om det er borrelia på et tidlig stadium, avslutter legen.