Lege i retten

En fastlege i Sarpsborg må i dag møte i retten tiltalt for grovt bedrageri av 7,8 millioner kroner fra Helfo. Legen skal ha krevd refusjon for pasientbehandlinger som ikke har funnet sted og for ikke utførte laboratorieprøver. Fastlegen mener alle refusjonskrav er berettiget og nekter straffskyld, ifølge hans advokat.