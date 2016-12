Som følge av et heftig utbrudd av både influensa og omgangssyke, har Sykehuset Østfold brutt intensjonen om kun å ha en pasient på hvert rom på akuttmottaket.

Leder av brukerutvalget ved sykehuset, Vigdis Yttervik, var på akuttmottaket med et familiemedlem onsdag. Hun ble da rystet over forholdene.

– Det var fullstendig kaotisk på akuttmottaket i går. Det var overfylt og pasientene lå så nærme hverandre at de kunne klappe hverandre på kinnet. Pasientene ligger dessuten for åpen beskuelse av alle som går forbi, forteller hun.

– Ambulanser måtte vente

Yttervik forteller videre at det var mangel på senger ved mottaket, og at man derfor måtte hente flere senger fra sykehuset i Moss.

– Det sto ambulanser med pasienter og ventet på at sengene skulle komme, sier hun.

Hun frykter nå at forholdene for pasientene bare skal forverre seg. Sykehuset forventer nemlig at influensatoppen treffer i romjula.

– Når det gjelder hygiene og smitte, så er det veldig beklagelig at man må ligge så tett i seks senger på et lite rom i akuttmottaket. Hvis det skal bli et slikt trykk på akuttmottaket frem mot jul, så er det uforsvarlig for pasientene, slår Yttervik fast.

Flere senger måtte flyttes fra sykehuset i Moss til sykehuset på Kalnes for å dekke opp for sengeplassene på akuttmottaket. Foto: Sykehuset Østfold

– Kan ikke stenge døra

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal forklarer trengselen på akuttmottaket med at det kommer unormalt mange pasienter til sykehuset akkurat nå. Og sykehuset er ikke i en posisjon til å avvise folk.

– Vi er et akuttsykehus og da kan vi ikke stenge døra. Alle de som trenger å komme til sykehuset må få komme inn. Det gjør at det blir trangt på mottaket noen dager nå mens vi har denne influensaepidemien, sier han.

Hødal presiserer at sykehuset gjør det de kan for å skjerme pasientene og få dem raskt videre inn i sykehuset.

– Det er selvfølgelig en beklagelig situasjon, det er ikke slik vi vil at det skal være. Løsningen er å frigjøre senger innover i sykehuset slik at pasientene kommer raskere gjennom akuttmottaket. Vi jobber med å få ferdigbehandlede pasienter raskt ut for å få plass til de nye.

Sykehuset Østfold har også bestilt flere skjermbrett for å skjerme pasientene på mottaket. Disse er ventet før jul.