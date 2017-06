Låve med 6500 kalkuner står i full fyr

Færre østfoldinger uten jobb

4.038 østfoldinger, eller 2,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket, er helt uten jobb i månedsskiftet juni-juli, viser ferske tall fra Nav. Det er 565 færre enn på samme tid i fjor. – Østfold har over lengre tid hatt en nedgang i ledigheten, og det er positivt at antall unge ledige under 30 år er færre nå enn for ett år siden, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen. Ledigheten i landet er på 2,6 prosent, og har gått ned med 12 prosent fra juni 2016.