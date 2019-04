Låve kollapset etter å ha blitt tatt av skogbrann i Sarpsborg

Det brenner flere steder i Østfold. I Grytedalen i Sarpsborg har en låve blitt tatt av en skogbrann i området. Låven har kollapset og brent ned.

– Det har vært kraftig vind over hele distriktet. Vi har fått meldt inn flere trefall som har forårsaket brann på bakken, sier Frode Johannesen ved Øst 110-sentralen.

Det brenner også i skogen ved Håkenbyveien på grensen mellom Aremark og Halden. Foto: Birger Kjølberg/NRK

I 13.30-tiden evakuerte politiet et bolighus etter at det begynte å brenne i et område på rundt 50 mål ved Håkenbyveien, som krysser grensa mellom Halden og Aremark.

Mye vind i området gjorde slukkearbeidet vanskelig, men Øst 110-sentralen melder litt over klokken 16 at de har kontroll på brannen.

FIG Halden er kalt inn til innsats for å bistå brannvesenet med skogbrannen i Halden/Torpedalen. Publisert av Østfold Sivilforsvarsdistrikt Onsdag 24. april 2019

I 15.20-tiden kom det melding om gressbrann i Grytedalen i Sarpsborg som hadde spredt seg til en låve. Låven sto i full fyr og kollapset etter hvert, men brannvesenet klarte å holde brannen unna to boliger i området.

– Vi fikk tilbud om å få hjelp av helikopter, men fikk etter hvert så god kontroll at vi helikopteret returnerte, sier Johannesen.

De har ennå ikke kontroll over hvort stort område som er rammet av skogbrannen, og regner med å bruke lang tid på etterslukkingen.

– Det blir jobb til langt på natt både i Sarpsborg og Halden, sier Johannesen.

Det brenner kraftig i Grytedalen i Sarpsborg, på grensa til Rakkestad.

Flere av brannene har oppstått etter at trær har falt over strømledningene. Samtidig mistet nærmere 1.000 abonnenter i Våler, Rømskog, Marker og Halden strømmen. Den kom først tilbake i 16.20-tiden.

– Det kom et kraftig vindkast innover Østfold i ettermiddag. Det førte til at trær ble tatt av vinden og falt over strømlinjer og kortsluttet, sier kommunikasjonssjef Morten Schou i Hafslund.

Flere trær har falt over strømledninger i Østfold. Det har antent flere branner. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Det brenner og har brent flere steder samtidig på Østlandet i dag. Slik så det ut på Twitter i løpet av kort tid:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.