Lastebilfører fastklemt etter utforkjøring

Politiet forteller at føreren av lastebilen var ved bevissthet, men ble sittende fastklemt etter å ha kjørt ut av veien. Nødetatene fikk frigjort sjåføren, som har blitt sendt med ambulanse til Oslo Universitetssykehus.

– Føreren klaget på smerter i nakken og er fraktet til sykeshus. Vedkommende har vært ved bevissthet hele tiden, forteller operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til NRK.

Monsen forteller at det ble store materielle skader på lastebilen. Politiet mistenker ikke at føreren var ruset, eller at det var andre kjøretøy involvert.

Ulykken skjedde på Rakkestadveien i Eidsberg ved 09.30-tiden. Ifølge NRKs fotograf på stedet er veien veldig glatt. Veibanen er fylt med slaps med is under.

Politiet har sperret veien mens redningsarbeidet pågår, men har skiltet for alternativ kjørevei. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen har vært på stedet for å gjennomføre undersøkelser.

Flere ulykker på glatte veier

Det har vært flere trafikkulykker på de glatte veiene over hele landet de siste dagene.

Torsdag kolliderte en personbil med en buss i Marker.

Fredag bekreftet politiet at en åtte år gammel jente døde etter ulykken, mens en 18-åring og en 46-åring er alvorlig skadd. Alle de tre satt i personbilen.

– Personbilen har fått skrens og kommet over i motgående kjørefelt, sier politibetjent Maria Langeid ved Rakkestad lensmannskontor til NRK.

Natt til onsdag omkom en 18 år gammel mann i en bilulykke i Kvinnherad. En annen ung mann ble fraktet til sykehus med livstruende skader.

Ulykkesbilen havnet utenfor den glatte veibanen og krasjet i autovernet.

Tirsdag kveld ble i alt ni personer brakt til sykehus etter to møteulykker kort tid etter hverandre nord i Buskerud. To barn ble tatt med i luftambulanse.

Ifølge politiet tyder mye på at begge ulykkene skjedde som følge av glatt føre.

En åtte år gammel jente er livstruende skadd etter en trafikkulykke i Marker torsdag. Foto: Freddie Larsen

– Skaff deg brodder

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl sier til NRK at de vanskelige kjøreforholdene kommer til å fortsette utover ettermiddagen og kvelden fredag.

Det kommer både regn, sludd og snø i løpet av dagen. Mot kvelden og natten blir det kaldere og da kommer dette til å fryse på veiene.

– Fikk du ikke brodder i noen av kalenderpakkene, så bør du skaffe deg noen. Det vil nok bli ganske glatt når det er så vått som det er, sier han.