Avslo Diatta-bud på 20 millioner

Sarpsborg 08 avslo i går nok et bud på stjerneskuddet Krepin Diatta. Det bekrefter sportssjef Thomas Berntsen til Sarpsborg Arbeiderblad. Budet var på 20 millioner kroner. Sportssjefen sier at avslaget sender et signal om at klubben ønsker å beholde Diatta i klubben ut sesongen.