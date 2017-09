Sykehjem får ordførerbetydning

De privatdrevne sykehjemmene i Moss kan få betydning for valget av ny ordfører i Moss. Det bekrefter både Arbeiderpartiet og Høyre til NRK. Ordfører Tage Pettersen regner med at de uønskede hendelsene ved to av de privatdrevne sykehjemmene vil bli tatt opp i samtaler mellom partiene.