Lang ventetid i skjenkesaker i Moss

Prikksystemet for skjenkesteder i Moss belaster helse- og sosialutvalget for mye, mener rådmannen. Derfor bør politikerne delegere behandlingen av prikksaker til administrasjonen, skriver Moss Avis. At politikerne i utvalget skal behandle skjenkesakene har ført til lange forsinkelser.