Lang kø etter ulykke på E6

Det har dannet seg lang kø i sørgående felt på E6 ved Råde etter en bilulykke. To personer sendes til legesjekk etter at en bil kjørte i autovernet. Politiet ber bilister vise hensyn. Trafikken blir omdirigert via FV 118 gjennom Karlshus.