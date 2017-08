Lam drept av Gaupe i Halden

Gaupe tok sist helg livet av et lam på beite ved Herrebrøden Gård i Halden. Det slår Statens Naturoppsyn fast. Gaupeangrep er ikke like vanlig som angrep fra ulv, men i dette tilfellet er man sikre på at gaupa har vært på ferde, sier fungerende rovviltansvarlig i Naturoppsynet, Jan Wilberg.