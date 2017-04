Lærlinger forteller om trakassering i lærebedrifter

Sandra Christine Holen er frisørlærling hos Lucky Look frisør i Råde. Hun har funnet en lærebedrift hun trives i, men det har ikke alltid vært slik.

– Der jeg var før så syns jeg ikke de var helt egnet til å ha lærling. Jeg stod mye alene, og det var ingen jeg kunne spørre hvis det var noe jeg lurte på. Jeg ble ikke fulgt opp slik jeg skulle, forteller hun.

Flere som ikke fæler seg tilpass

Og slik er det flere lærlinger som har det. Elev-, læring- og mobbeombud i Østfold fylkeskommune, Henrikke Bugdø-Aarseth har blitt kontaktet av flere lærlinger som ikke føler seg tilpass i lærebedriften.

Mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth forteller at hun blir kontaktet av flere lærlinger som ikke har det bra i lærebedriften. Det har bedrifteier Monica Undhjem Hansen (t.h.) sørget for. Foto: LOTTE OLSEN / NRK

– Det er dessverre sånn at noen føler utenforskap, og at de ikke blir en del av gjengen på jobb. Noen føler også at de blir trakassert, det kan være mobbing på hvordan de utfører jobben sin, det kan være seksuell trakassering, eller det kan være at man får kjipe kommentarer og at man ikke føler seg velkommen på arbeidsplassen. Og noen ganger så er det slik at man ikke får den oppfølginga man føler at man skal få, og at man bare er billig arbeidskraft.

– Kan være misforståelser

Hun presiserer at det også finnes mange bedrifter som tar godt vare på lærlingene. Og i noen tilfeller kan det være misforståelser som gjør at lærlingen ikke føler seg tilpass.

– For eksempel kan det være humor bak en krass kommentar, også føles det kanskje veldig sårende akkurat der og da for lærlingen. Men hadde man da kanskje vært der litt, og forstått at slik snakker man med alle og at det er humoristisk ment, så føles det bedre.

Leder i NHO Østfold, Roar Gulbrandsen reagerer sterkt på at det er lærlinger som ikke har det bra i lærebedriften.

– En sånn mobbe sak, er en sak for mye. Og det er fullstendig uakseptabelt.

– Opptatt av god oppfølging

Han forteller at NHO forsøker å legge til rette for gode lærebedrifter.

Roar Gulbrandsen som er leder i NHO Østfold mener problemene med trakassering i lærebedrifter må tas på alvor. Foto: LOTTE OLSEN / NRK

– Vi legger som forutsetning at alle lærlinger skal få god oppfølging, både rent menneskelig og faglig. De skal ha læringsutbytte på begge de to områdene på en god måte. Er det avvik på det, så må man rydde opp i det.

Monica Undhjem Hansen er eier av Lucky Look frisørsalong. Hun er opptatt av å ta godt imot de lærlingene de har. Og skulle det skje noe, så tar de tak i det så fort som mulig.

– Hvis det er noe, så prøver vi å ta tak i det helt fra starten av. Det er bare å få retta opp i det. Og skulle det være noe spesielt så kan de også ta kontakt med opplæringskontoret, så tar de kontakt, så ordner vi opp, forteller hun.