Lærer slått av elev – fikk bruddskader

– Jeg kan bekrefte at det har vært en voldshendelse. En elev har slått en lærer. Vi ser svært alvorlig på saken og har meldt fra om hendelsen til politiet, sier rektor Sigrid Sandvand ved Malakoff videregående skole til NRK.

Det var i forrige uke at en kvinnelig elev slo en mannlig lærer.

Etter det NRK kjenner til skal det ha vært en krangel som endte med at læreren ble angrepet og fikk bruddskader. Læreren er for tiden sykmeldt.

Politiet i Østfold bekrefter at de har mottatt en anmeldelse som dreier seg om en lærer som er påført bruddskader. Det er skoleledelsen som har levert anmeldelsen, men så langt har ikke politiet avhørt noen av partene. Også Arbeidstilsynet varsler at de kommer til å se nærmere på saken.

Eleven skal være utvist fra skolen.

Politisk sak

Tidligere i høst fikk vold og trusler mot lærere mye oppmerksomhet da rektor Terje Wold ved Stovner videregående skole i Oslo uttalte at han ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt arbeidsmiljø.

Mer enn hver tiende lærer i den videregående skolen har opplevd vold eller trusler i løpet av det siste året, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Kunnskapsministeren kalte inn til et hastemøte om skolevolden, og VG meldte at Arbeidstilsynet kommer til å intensivere tilsynene i den videregående skolen.

Sandvand sier de langt på vei har vært forskånet fra slike episoder på hennes skole.

– Voldshendelser der elever slår lærere skjer svært sjeldent. Jeg er ikke kjent med at det har skjedd hos oss tidligere, sier rektoren.

Elever og lærere informert

Etter episoden har det vært et fellesmøte for lærerne ved skolen der alle ble orientert om hendelsen. Deretter informerte lærerne elevene og understreket ifølge rektoren skolens nulltoleranse for vold.

– Nå skal vi sette oss ned sammen med Arbeidsmiljøutvalget og de tillitsvalgte for å gå gjennom rutiner og planer og drøfte eventuelle endringer og tiltak, sier rektoren.

På skolen er de opptatt av igjen å skape trygghet for de ansatte og for elevene.

– Samtidig er denne typen hendelser vanskelig å sikre seg helt mot, sier Sandvand.