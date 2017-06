Kvisvik tilbake til FFK som hjelpetrener

Veumveien er åpnet for trafikk

Politiet melder på Twitter at de er ferdig på stedet og at veien er åpnet, etter at en bilist kjørte inn i en lyktestolpe. Fører er tatt med til legevakta for sjekk. Politiet oppretter sak etter Vegtrafikkl § 3 – uaktsomhet.