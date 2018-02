Kvinne stanset fra å tenne på bygård i Mysen

– Vi ser alvorlig på dette. Det hadde potensial for å bli alvorlig. Nå var det heldigvis slik at det var noen som var våkne og fikk med seg at det skjedde, og fikk avverget en mulig stor hendelse, sier operasjonsleder Jan André Delbeck i Øst politidistrikt til NRK.

Klokken 6.30 fredag morgen fikk nødetatene melding om at en kvinne sto utenfor en bygård i Mysen sentrum med kluter og bensin.

Kvinnen hadde klart å få fyr på klutene og forsøkte å bruke dem til å tenne på inngangspartiet til en butikk som ligger i førsteetasje i bygget.

– Det var en del flammer, men brannen ble slukket av forbipasserende. Gjerningskvinnen var fremdeles der da brannvesenet kom frem. Hun ble pågrepet av politiet på stedet, sier Delbeck.

Ifølge operasjonslederen ble kvinnen stanset før brannen rakk å utvikle seg til en større brann.

– Det ble heldigvis minimale skader. Det er snakk om sotskader og sprekker i vinduer. Kvinnen er nå ivaretatt av helsevesenet og er foreløpig ikke formelt avhørt.