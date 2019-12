Kvinne skutt av politiet – anmeldt for trusler

– Nå er hun på sykehuset og blir ivaretatt der. Hun vil bli avhørt av politiet når hun er i helsemessig stand til det, sier politiinspektør Olav Unnestad, leder av Felles enhet for operativ tjeneste i Øst politidistrikt, til NRK.

Onsdag ettermiddag rykket politiet ut til en privatadresse like utenfor Halden sentrum etter å ha mottatt en bekymringsmelding. På grunn av meldingens innhold var politiet bevæpnet på oppdraget.

Ifølge Unnestad oppsto det en truende situasjon og en kvinne i 30-årene ble skutt i låret av politiet. Han vil ikke si noe om hvor mange skudd som ble avfyrt.

– Det er detaljer som vil komme frem i etterforskningen som Spesialenheten gjennomfører.

Politiet ønsker ikke å fortelle om kvinnen var bevæpnet. De vil heller ikke kommentere om kvinnen var alene på adressen.

– Nå er saken under etterforskning av Spesialenheten, derfor blir det litt begrenset med detaljer rundt det, sier Unnestad.

Anmeldt for trusler

Spesialenheten har avhørt to politibetjenter etter hendelsen.

– Etter at vi fikk melding fra politiet etter hendelsen i går, iverksatte vi straksetterforskning og reiste ned til Halden hvor vi avhørte to tjenestepersoner som var direkte involvert i hendelsen, sier fungerende avdelingsleder Marit Storeng i Spesialenheten for politisaker i Øst-Norge.

Storeng vil ikke fortelle hva de to har forklart. Spesialenheten har ikke fått avhørt kvinnen som ble skutt.

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokaten til den ene av politibetjentene, som har status som vitne. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Kripos har bistått med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Kvinnen er anmeldt for trusler mot politiet.

– Den videre etterforskningen vil vise om det eventuelt vil bli en endring på det, opplyser Unnestad.

Truslene skal ha kommet under selve hendelsen onsdag.