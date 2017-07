Kvinne siktet etter knivstikking

En kvinne i 50-årene er siktet for å ha knivstukket en mann i 70-årene i Fredrikstad tirsdag kveld. Kvinnen blir avhørt i løpet av dagen. Det opplyser Tore Løwengreen som er lederen for vold- og sedelighetsavsnittet i Østfold-politiet til NTB. Kvinnen ble pågrepet i går kveld. Politiet kan fortelle at det er en relasjon mellom den pågrepne og den fornærmede.