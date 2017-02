– Det har vært tomt og rart det siste døgnet. Jeg tenker mest på hundene mine. Hvor er de og hva har skjedd?

Bente Knutsdatter Berg er både trist og sint etter at hun ble frastjålet hundene sine da hun gikk tur med dem utenfor Hafslund Hovedgård i Sarpsborg i går kveld.

I dag var hun hos politiet og anmeldte saken.

– Politiet har mottatt en anmeldelse på dette forholdet og vi ser absolutt alvorlig på saken og vil gi den prioritet, sier krimsjef Kai Andersen i Sarpsborg.

Røsket til seg hundene

Bente Knutsdatter Berg ble frastjålet hundene sine tirsdag kveld. Foto: Lotte Olsen/NRK

Ifølge Berg ble hun kontaktet av to menn i en kassebil da hun stod på busstoppet ved Årum i Fredrikstad. En av mennene spurte om veien til Sarpsborg.

– Jeg forklarte veien, de kjørte videre og jeg satt meg på bussen og ante fred og ingen fare. Jeg gikk av tre-fire stopp senere og hadde da hundene i bånd i høyre hånd, forteller hun.

Utenfor hovedgården så hun bilen hun tidligere hadde hjulpet med veien. Da Berg gikk forbi bilen ble sidedøren revet opp og en kvinne hoppet ut.

– Hun røsket tak i båndet til hundene mine og dro dem inn i bilen. Den kjørte av gårde så fort at hun ikke rakk å lukke døra ordentlig, sier Berg.

Verdt 40.000 kroner

Hun antar at kvinnen var 25-30 år gammel og at hun var kledd i svarte klær, med en svart hette over hodet, og lyst hår stikkende ut av hetten.

– Jeg prøvde å gjøre motstand og jeg holdt hardt i båndet. Men jeg rakk ikke å reagere, det skjedde så fort. Det er to tisper, så jeg frykter at de er sendt ut av landet for å brukes til oppdrett, sier Berg.

Kai Andersen i politiet i Sarpsborg sier hunder av typen chihuahua er stor verdi.

– Hundene har absolutt en verdi. Salgsprisen for en slike hunder er rundt 20.000 kroner og da ser vi helt klart at de har en omsetningsverdi. Vi er svært interessert i å komme i kontakt med både de som kjørte denne bilen og andre som kan ha tips i saken.

Ikke oversikt over omfanget

Medierådgiver Anne Hofmo Bjølgerud i Norsk Kennel Klub. Foto: Halat S. Askari

I 2014 ble en chihuahua stjålet fra et voksent par i Bergen og i fjor ble valpen Nova stjålet fra en bil utenfor Vinterbrosenteret i Akershus.

Men verken politiet, Mattilsynet eller Norsk Kennel Klub (NKK) har oversikt over hvor ofte slike tyverier skjer.

Medierådgiver Anne Hofmo Bjølgerud i NKK sier at saken høres tragisk ut.

– Det er svært viktig at disse sakene anmeldes og etterforskes. Vi er glade for at eier nå er hos politiet, og håper nå inderlig at hundene kommer til rette og trygt tilbake til eier.