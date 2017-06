Kvinne må i fengsel etter å ha brukt strømhalsbånd på hund

Høyesterett sa seg enig i tingrettens dom, og dømte kvinnen til 15 dagers fengsel for brudd på dyrevelferdsloven. Hun må også betale 6.000 kroner i sakskostnader.

Høyesterett la i dommen stor vekt på allmennpreventive hensyn, og understreket at hunden fikk støt over en relativt lang periode. Hundeeieren brukte strømhalsbåndet i om lag seks uker.

Kvinnen har forklart at den unge schæferhunden hennes var stresset og bjeffet så mye at det var vanskelig å gå tur ute blant folk. Hun kjøpte derfor et halsbånd som avgir et lydsignal hvis hunden bjeffer, og deretter et elektrisk støt hvis bjeffingen fortsetter.

Hunden utviklet etter hvert eksem i halsen, og da eierne prøvde å vaske sårene, ble de bitt. Fordi de fryktet at hunden kunne bite barn, valgte de å avlive schæferen.

I januar i år ble kvinnen dømt til 21 dagers fengsel i Borgarting lagmannsrett. Kvinnens forsvarer mente dommen var urettferdig, og anket til Høyesterett. Forsvareren mente det hadde holdt å gi kvinnen en bot. Før det ble kvinnen dømt til 15 dagers fengsel i Sarpsborg tingrett.