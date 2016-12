Kvelden da Mathea IKKE ville sove

– Intensjonen var egentlig at jeg skulle starte i god tid med å legge ungene, sier Rolv-Ivar Buerengen fra Moss. Kona hadde nattevakt-skiftet, og Rolf-Ivar hadde tre barn på tre, seks og åtte å få lagt for kvelden.

Noe han beskriver som «å løpe rundt som en blekksprut». Og det er på vanlige kvelder.

Men denne gangen hadde yngstejenta Mathea (3) helt andre planer. Rolf-Ivar filmet, redigerte en halvannet minutt lang video og postet den på Facebook.

Mange kjenner seg nok igjen her, tror pappa.

– Vi jobber jo med å få henne til å sove i egen seng, sier Rolf-Ivar om yngstejenta Mathea. Så jeg skulle se om det er noen fremdrift, tenkte det tar vel en 5–6 forsøk.

Særlig.

– Heldigvis var dette en unntakssituasjon. Mathea er vanligvis veldig lydhør til en treåring å være. Men her tok galgenhumoren over etter hvert. Vi holdt på i to og en halv time, eller noe sånt, rotsetter Rolf-Ivar.

– Hun var vel kanskje hakket trøttere dagen etter en hun pleier å være. Det gikk lettere å legge henne dagen etter. Heldigvis.