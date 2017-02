Stoppet togene etter knivstikking

Østfoldbanen var stengt en liten periode i dag på grunn av knivstikking på Ski Stasjon. Det skriver Moss Avis. En mann er bragt til behandling med skader i overkroppen. I forbindelse med søket etter den mistenkte gjerningsmannen ble all togtrafikk ut fra Ski stasjon stanset. Også buss og taxi ble varslet for at politiet skulle få kontroll på hvem som forlot Ski.