Kulturminnepenger til Halden

Et privat kulturhus som skal etableres i gågate i Halden er blant de sju prosjektene Kulturminnefonnet har gitt støtte til i Østfold i år. Det statlige fondet gir penger til bevaringsverdige bygg og andre kulturminner som er i privat eie. Halden bevaring og utvikling AS har fått 650 000 kroner til å reparere og male fasaden på et murbygg fra 1827, det forteller daglig leder Emil Stang Lund.