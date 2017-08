Kronerulling for tunnelutredning

I Moss er det startet kronerulling for å få utredet langtunnel som et alternativ til det vedtattet dobbeltspor langs havna. Siden onsdag er det samlet inn drøyt 100 000 kroner. Bedre byutvikling Moss trenger 200 000 kroner til en utredning fra Norsk Bane. Målet er at den skal være klar før budsjettbehandlingen i Stortinget, sier Jonathan Parker som er en av initiativtakerne til kronerullingen