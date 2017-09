Kritisk til kjøttboikott

Østfold og Akershus bondelag kritiserer biskop Atle Sommerfeldt i borg, for at de ikke vil ha kjøtt på menyen lenger. Tidligere i dag meldte avisa Dagen at Borg bispedømme går inn for å fjerne kjøtt fra menyen når de bestiller mat til arrangementer og gjester. Biskopen setter en viktig næring i bispedømmet i et uheldig og unyansert lys, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, og legger til at utslippene fra kjøttproduksjon er svært små sammenlignet med utslippene fra samferdsel og industri.