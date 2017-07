Kritisk til Grenserittet

Naturvernforbundet er kritisk til at Grenserittet har lagt en løype for et mindre sti-ritt i et naturreservat. Verneområdet i Indre Iddefjord består blant annet av bløt skogbunn, og Naturvernforbundet i Halden frykter at naturen blir skadet, sier leder Tore Hoell.