– Det var alltid ting rundt meg som jeg ble skremt av og følelser jeg ikke klarte å kjenne ordentlig på. En sorg over å føle seg alene, selv om man vet man ikke er det.

Slik hadde Kristian Bye Olsen det i 2022. I én måned hadde han selvmordstanker.

Men en oppmerksom fremmed endret alt.

– U trolig å høre

En septemberdag for to år siden ønsket Olsen å være alene. Han tok sparkesykkelen og kjørte til et øde sted.

Der ble han møtt av en guttegjeng som var på tur. Kristian forklarte guttene at han var alene for å finne ideer til ny musikk.

Etter en kort prat gikk kompisgjengen. Men én av guttene kjøpte ikke historien til Olsen og gikk tilbake.

– Han sa han skjønte hva som foregikk og at han skjønte at det var slitsomt, men at det kom til å gå bra etter hvert, sier Olsen.

– Det høres rart ut, men etter det ville jeg ikke gjøre det. Det var utrolig å høre det fra en helt tilfeldig person.

Olsen har tidligere fortalt historien sin til Akershus Amstidende.

Trenger du noen å snakke med? Ekspander/minimer faktaboks Mental Helse, 116 123 (tilbyr også chat) Kirkens SOS, 22 40 00 40 (tilbyr også chat) Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse rådgivningstelefon, 22 49 19 22 LEVE (landsforeningen for etterlatte ved selvmord), 22 36 17 00

Egen måned for menns psykisk helse

I 2023 begikk 693 selvmord i Norge. 70 prosent var menn, ifølge FHI.

For å sette ekstra fokus på psykisk folkehelse markeres verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.

I USA har det blitt en trend å markere menns psykiske helse i juni. Markeringen kalles Men’s Mental Health Awareness Month.

Janne Gundersen er fylkesleder for LEVE Østfold. Hun mener februar eller mars hadde vært et perfekt tidspunkt for å markere menns psykiske helse i Norge.

ETTERLATT: Janne Gundersen har selv mistet bror og far til selvmord. Gjennom LEVE arbeider hun med styrking av psykisk helse. Foto: Maria Johannessen / NRK

– Da kan man ha tiltak for guttene i skolen og barnehagen, slik at det skal bli lettere å prate om vanskelige ting utenfor hjemmet, sier Gundersen.

Som barn snakket Olsen lite om følelser. Barndommen var preget av mobbing og ubehagelige episoder. Han brukte latter og humor som et skjold.

– Og så kom jeg hjem. Da innså jeg hvor vondt det gjorde.

Kristian Bye Olsen smilte ofte i barndommen, selv når han ikke hadde det bra. Foto: Kristian Bye Olsen / Privat

Etter septemberdagen for to år siden har Olsen tenkt mye. Nå har han funnet sin metode for å takle tankene bedre.

Han skriver de ned, enten i ett manus, på mobilen eller prater med noen.

Bedre synlighet

Glenn Ellingsen er personlig trener og aktiv på sosial medier. Han mener det er mer populært å fremme menns psykiske helse i utlandet enn i Norge, slik dem nå gjør i USA.

– Vi har kompetanse, vi har masse penger. Men det blir ikke brukt, sier Ellingsen.

SINNATRENEREN: Ellingsen er aktiv på sosiale medier under navnet «sinnatreneren». Foto: Maria Johannessen / NRK I 2023 la Ellingsen ut en video på tiktok.Der delte han sin frustrasjon over at «Men’s Mental Health Awareness Month» ikke blir mye omtalt i Norge. Foto: Maria Johannessen / NRK

Han mener menns psykiske helse fortjener like mye oppmerksomhet som andre markeringer.

– Få det i aviser, få det på TV, gjerne gå i tog. Det burde vært en egen farge man kan forbinde med menns psykiske helse. Om man hører det nok ganger tenker man over det, året rundt.

– Kanskje jeg skal begynne med det? Et peace-tegn til alle mannfolka jeg ser, for å si «jeg bryr meg om helsa di», legger han til.

Kristian Bye Olsen er enig i at tematikken må settes mer fokus på. 20-åringen tror den beste løsningen er én spesifikk farge.

– Peace-tegn er både utbredt og betydningsfullt så det hadde vært fint. Men farge er best. Kanskje blått eller lilla.