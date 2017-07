Kripos advarer mot "Snap map"

Kripos advarer foreldre mot den nyeste Snapchat-oppdateringen, «Snap map», som gjør det mulig for andre å se hvor du befinner deg. – Generelt så vet vi at de som ønsker å utnytte barn vil oppsøke steder hvor barna er, og kanskje utgi seg for å være barn selv. Derfor er det viktig at foreldre vet om den nye funksjonen i Snapchat, og vet hvem barna har åpen profil for og ikke, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Axel Wilhelm Due, til Nettavisen.