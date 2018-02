Julia Sandstø valgte å gå ut i Aftenposten med sin varslersak i desember i fjor. Hun fortalte da om seksuell trakassering fra en eldre partifelle.

I januar trakk hun seg fra alle sine verv i ungdomspartiet fordi hun mente at hun ikke ble trodd. Nå velger fylkesleder Herman Midtsjø i Østfold KrFU å gjøre det samme i protest.

– Grunnen til at jeg melder meg ut, er at Julia sto frem som seksuelt trakassert i KrFU. At hun har trukket seg har ført til at det har kommet flere historier fra flere år tilbake. Det er tydelig at det i KrFU er en kultur hvor man ikke snakker om det som er vanskelig å snakke om, sier han til NRK.

Det var Dagbladet som først skrev om Midtsjø sitt valg.

– Ikke trygt for jenter

På sin egen Facebook-side skriver Midtsjø også om en telefonsamtale han skal ha hatt med faren til en ung jente.

«Jeg bestemte meg for å melde meg ut etter at jeg som fylkesleder fikk en telefon fra en far til en ung jente. "Er det trygt for dattra mi å melde seg inn i KrFU?" Jeg klarte ikke si ja, for mitt intrykk er at det ikke er trygt for jenter. Når man ikke kan si med hånda på hjertet at det er trygt å melde seg inn i en organisasjon som KrFU, da er det noe galt», skriver han.

Overfor NRK bekrefter Midtsjø at dette er et inntrykk han sitter igjen med etter sine fire år i ungdomspartiet.

– Slik som situasjonen er nå vil jeg si at det ikke er det. KrFU og KrF tar ikke varslere på alvor. Skjer det noe som ikke er bra, som ikke skulle skjedd, så feies det under teppet, gjentar han.

– Det er kvinner som har betrodd seg, og som vil være anonyme. Det ligger mye under overflaten.

Også to andre i KrFU i Østfold skal ha tatt valget om å trekke seg fra ungdomspartiet. Midtsjø fortsetter sin politiske karriere i Unge Høyre.

– Jeg mener at Høyre har vist tydelig at de er klare for holdningsløft. I Høyre og Unge Høyre har de bedt om unnskyldning, lagt seg flate og gjort noe med det. I KrF finnes det ikke ydmykhet og det er ingen grunn til å tro at holdningsløftet som KrF sårt trenger vil komme, sier han.

– Tolererer ikke trakassering

KrFU-leder Martine Tønnessen skriver i en e-post til NRK at hun er lei seg for at Midtsjø melder seg ut av partiet. Hun mener KrFU har jobbet hardt for at det skal være rom for å snakke om vanskelig saker.

– Når Herman uttrykker at han har opplevd det som vanskelig, er det et signal om at vi må jobbe enda mer med det. Vi vil ha stor takhøyde i KrFU.

BEROLIGER: – Det skal være trygt å være i KrFU, sier leder Martine Tønnessen. Foto: Mathilde Pettersen

Tønnessen er likevel ikke enig i at det er en kultur for å feie saker under teppet, slik Midtsjø hevder.

– Saken Julia varslet om for to år siden ble behandlet umiddelbart etter varselet, i all fortrolighet, og var ferdig håndtert i februar 2016 da vedkommende trakk seg fra alle verv, skriver hun.

KrFU har nå tatt kontakt med Midtsjø for å be om mer informasjon om de nye historiene han har hørt i kjølvannet av Sandstøs avgang, slik at de kan håndteres etter partiets retningslinjer.

– Er det trygt for jenter å melde seg inn i KrFU, Tønnessen?

– Det skal være trygt å være i KrFU, og seksuell trakassering tolereres ikke i vår organisasjon.

NRK har vært i kontakt med KrFs kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy, som viser til KrFU for kommentar.